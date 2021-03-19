Киев, , 15:48 — REGNUM Рынок земли на Украине может в перспективе дополнительно приносить до 3% к росту ВВП страны в год, заявил 19 марта в эфире украинского телевидения заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Чиновник отметил, что такой рост возможен при условии полной либерализации рынка земли — в частности, с допуском юридических лиц и расширением ограничений на покупку земли до 10 тысяч га (на первом этапе разрешено не более 100 гектаров в одни руки).

Высоцкий считает, что старт рынка земли и первые годы его работы дадут средний прирост ВВП на 1%.

«Например, на первом этапе пойдут инвестиции в орошение, которых не было без рынка земли. Орошение одного гектара стоит 3−5 тысячи долларов, и люди будут инвестировать в свою собственность», — объяснил замминистра позицию правительства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно закону о продаже земли с 1 июля текущего года сельскохозяйственные земли смогут покупать только физлица-граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. В последнюю неделю Рада рассматривала технический закон, необходимый для полноценного начала земельной реформы, к которому после первого чтения подали более 3,1 тыс. правок. Однако по решению властей Киева в столице Украины введен карантин и Рада временно прекратит свою работу, так что завершение реформы находится под вопросом.