Москва, , 15:47 — REGNUM На сокращение численности учащихся в вузах и желающих поступить в вуз в последние годы повлияло несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Во-первых, это популяризация среднего специального образования, которое ориентируется на получение конкретной профессии; выбирая такую форму обучения, дети нацелены на более быстрый путь начала трудовой деятельности.

Во-вторых, серьёзное влияние оказала необходимость сдачи ЕГЭ. Часть выпускников не готовы проходить этот путь и предпочитают уходить из школы после 9-го класса в колледжи техникумы и училища.

В-третьих, оказывает влияние и тот фактор, что конкуренция в вузы на бюджетные места достаточно высокая. И у тех, у кого невысокие баллы по ЕГЭ стоят перед выбором — платное обучение в вузе или получение специальности в средне-специальном учебном заведении. Выбирают последнее.

Родители поддерживают такой выбор, так как не могут или не готовы оплачивать высокую стоимость обучения. Платное обучение за период 2018—2019 гг. (доковидный 2020 год) подорожало на 15−20%, и с каждым годом становится менее доступным.

Из года в год растет средний балл для поступления, и даже на платную форму в некоторые вузы абитуриенты с низкими баллами поступить не могут.

Да и в целом демографическая ситуация такова, что в последнее десятилетие наблюдалось сокращение численности детей. В 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения, а в 2018 — 20, 6%.

Радует тот факт, что уровень безработицы среди молодежи, за последние годы не растет», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза.

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