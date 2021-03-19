Сеул, , 15:57 — REGNUM Экономика Южной Кореи возвращается на путь восстановления благодаря устойчивому экспорту и инвестициям, однако потребительский спрос остаётся вялым из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на «Зелёную книгу» (ежемесячный отчёт министерства торговли, промышленности и энергетики страны).

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В документе, опубликованном 19 марта, подчёркивается, что экспорт товаров из Южной Кореи в феврале вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года благодаря стабильным поставкам полупроводников и автомобилей.

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Отмечается, что ситуация на рынке труда остаётся сложной, хотя в феврале потери рабочих мест сократились по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что в феврале текущего года численность занятого населения сократилась на 473 тыс. человек, а в январе — на 982 тыс. человек.

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Частное потребление остаётся на низком уровне, поскольку жители страны воздерживаются от посещения магазинов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом и жёстких антивирусных мер.

В документе также подчеркивается, что начало программы вакцинации от COVID-19 вселило надежды на восстановление мировой экономики, однако волатильность на мировых финансовых рынках усилилась из-за опасений по поводу растущих инфляционных рисков.