Москва, , 15:44 — REGNUM Население большинства стран «переформатировалось» в новый формат жизни, предполагающий очевидные ограничения контактов в повседневной жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Fitch, которое повысило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с 5,3% до 6,1%.

«Вероятность ускорения роста мирового ВВП в 2021 году представляется достаточно высокой, и цифра, превышающая 5,5%, выглядит реальной, — сказал экономист. — Ключевые экономики мира адаптировались как к новой модели ведения основных бизнес-процессов, как и к новой модели потребления. Население большинства стран «переформатировалось» в новый формат жизни, предполагающий очевидные ограничения контактов в повседневной жизни. Статистика распространения пандемии в мировом масштабе идет на спад: среднесуточный прирост новых заболевших в начале года — более 800 тыс. чел. — упал к сегодняшнему дню до 500+ тыс. человек — эффект массовой вакцинации очевиден. Государственная поддержка экономик также находит свое проявление в начавшемся процессе экономического подъема».

Однако, как подчеркнул Чередниченко, прогноз в 6,1% роста представляется излишне амбициозным из-за геополитической несогласованности и напряжения.

«Выпад Байдена в адрес России и президента РФ является ярким тому подтверждением, — сказал Чередниченко. — Дополнительным стоп-фактором роста являются экономически неразвитые страны мира, бюджетные возможности которых ограничивают «инъекционную» поддержку бизнеса и населения, а также массовую вакцинацию качественными препаратами».

Такой пример, как полагает экономист, в частности демонстрирует Украина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прогноз Fitch по ВВП США повышен с прежних 4,5% до 6,2%, по ВВП Китая — с 8% до 8,4%.

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