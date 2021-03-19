Берлин, , 15:42 — REGNUM Позиция Германии по «Северному потоку — 2» не изменилась, заявила 19 марта представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» не изменилась. Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Читайте также: США угрожают компаниям, строящим «Северный поток — 2»