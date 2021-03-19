Москва, , 15:52 — REGNUM Одиннадцать подозреваемых задержаны по делу о хищении более 10 млрд рублей у производителей электроэнергии и подразделений госкорпорации «Россети». Об этом сообщила 19 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в числе задержанных — экс-руководители и работники региональных энергосбытовых компаний «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт», «Челябэнергосбыт», а также бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк».

Задержанных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. Следствие полагает, что они действовали под прикрытием компании «Межрегионсоюзэнерго» и её руководителей.

«Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность», — говорится в сообщении ведомства.

На такие операции АКБ «Мосуралбанк» выделял технические кредиты. В результате деньги выводились из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм.

Сбытовые компании искусственно создавали кредиторскую задолженность и гасили её средствами, которые перечисляли потребители электроэнергии. Поставщики энергоресурсов при этом не получали плату за свои услуги под предлогом нехватки оборотных средств. В 2004—2019 годах злоумышленники вывели за рубеж более 10 млрд рублей.

Дело возбуждено по статьям 159 УК РФ, «Мошенничество» и 210 УК РФ, «Организация преступного сообщества». Троих обвиняемых поместили под арест, решение по четырём фигурантам ожидается 19 марта. Предполагаемые организаторы преступной группы объявлены в международный розыск.