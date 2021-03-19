Кишинёв, , 15:44 — REGNUM В Молдавию 19 марта привезли первую партию вакцины от COVID-19, произведённую компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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«Кампания вакцинации в Молдавии продолжается, и партия вакцины, поставленная сегодня в рамках платформы COVAX, позволит нам вакцинировать новые категории населения, включенные в первый этап иммунизации», — цитируют в пресс-службе секретаря молдавского минздрава Дениса Чернелеа.

В поступившей партии 24 570 доз. Сообщается, что сначала в республике будут прививать медицинских работников.

Напомним, ранее в Молдавию прислали 21 600 доз вакцины AstraZeneca. В ряде медицинских учреждений врачи отказались прививаться этим препаратом.

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