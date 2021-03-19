Брюссель, , 15:42 — REGNUM В настоящее время в ЕС началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, и в связи с этим необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19. Об этом 19 марта сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала она.

Также Спинант добавила, что в связи с этим Еврокомиссия считает необходимым увеличить темпы вакцинации населения Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало возобновить использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca в стране.