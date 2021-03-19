Калуга, , 15:52 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 73 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 марта. Днём ранее, 18 марта, в регионе было зарегистрировано 75 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 547 человек, 1975 человек находится на лечении, 29 291 человек выздоровел, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (410), в Обнинске (159), Боровском (127) и Малоярославецком (115) районах.

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