Бразилиа, , 15:38 — REGNUM Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес 18 марта примет новые ограничения для города с целью сдерживания распространения пандемии COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

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Паес предупредил, что не исключает возможности «закрыть всё» после того, как 18 марта в регионе было зарегистрировано наибольшее количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии с начала пандемии. Он сообщил, что разговаривал с губернатором Клаудио Кастро, чтобы меры применялись на всей территории города.

Мэр Рио призвал федеральное правительство «принять эффективные меры и, таким образом, уменьшить страдания беднейших слоев населения и уменьшить экономическую деятельность, которая страдает».

На 22 марта также запланирована встреча с Советом мэрии для обсуждения более серьезных мер.

«Мы будем смотреть на цифры следующих четырех дней и, в зависимости от того, какими они будут, мы обсудим с научным комитетом возможное принятие более жестких мер», — отметил Паес.