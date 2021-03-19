Москва, , 15:39 — REGNUM По итогам февраля 2020 года в России было приобретено новых легковых автомобилей на сумму 189 млрд рублей. Об этом 19 марта сообщает портал «Автостат Инфо».

При этом, по данным аналитиков агентства, выручка с продажи легковых машин по итогам января — февраля нынешнего года составила 349 млрд рублей.

Лидерами по обороту от реализации в отчетный месяц были модели Toyota RAV4 (8 млрд рублей), Hyundai Creta (7,4 млрд рублей), KIA Rio (7 млрд рублей), Lada Vesta (6,2 млрд рублей), Volkswagen Tiguan (5 млрд рублей).

Также в «десятку» вошли: Hyundai Solaris (4,5 млрд рублей), Mercedes GLE-Класса (4,2 млрд рублей), KIA Sportage (4,1 млрд рублей), Mazda CX-5 (4 млрд рублей) и Mercedes GLS-Класса (3,8 млрд рублей).

Напомним, в прошлом году на покупку новых легковых машин российскими автолюбителями было потрачено 2,5 трлн рублей.

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