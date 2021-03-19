Москва, , 15:36 — REGNUM Гимн России на Олимпийских играх в Токио может быть заменён музыкой Петра Ильича Чайковского. Об этом 19 марта заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами», — сказал Матыцин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на крупных международных соревнованиях не могут выступать с флагом и гимном России.

В связи с этим комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать песню «Катюша» вместо гимна страны, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласовал этот выбор.

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Напомним, ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту при награждении российских спортсменов звучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского. Эта же музыка прозвучит на чемпионате мира по фигурному катанию в случае побед российских фигуристов.

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