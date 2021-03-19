Киев, , 15:35 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Киеве, сегодня, 19 марта, выступил перед депутатами Верховной рады и часть своей речи произнес на украинском языке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа, в частности, заявил, что украинский язык был долго преследуем и уничтожаем, однако в итоге выжил.

«Я прибыл в вашу страну с предложением дружбы и сотрудничества… Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который был долго преследуем и уничтожаем, однако не уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему», — заявил президент Литвы депутатам.

Он также он имени всех литовцев на украинском языке сообщил в Раде, что «Крым — это Украина», чем спровоцировал продолжительные аплодисменты.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине продолжается процесс принудительной украинизации русскоязычного населения страны. В частности, 16 января вступили в силу очередные положения закона о языке, которые предусматривают переход всей сферы обслуживания на украинский.