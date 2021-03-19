Гавана, , 15:33 — REGNUM Замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа проанализировали пути развития сотрудничества в этой отрасли. Об этом пишет Prensa Latina.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления туристических связей в духе стратегического партнерства и отношений между странами.

Стороны подтвердили свою последовательную позицию в отношении борьбы за немедленное снятие американской блокады Кубы. Они также категорически отвергли применение односторонних санкций, нарушающих Устав ООН и нормы и принципы международного права.

Рябков и Гарсиа обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и выразили заинтересованность своих стран в объединении сил в борьбе с COVID-19.