Мурманск, , 15:33 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Среди новых заболевших — 33 жителя Мурманска, восемь североморцев, восемь мончегорцев, шесть жителей Кандалакшского района, пять оленегорцев и пять апатитчан. На лечении с COVID-19 находятся 490 человек.

В штабе также сообщили, что за последние стуки в регионе скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1039 человек.