Москва, , 15:33 — REGNUM Ситуацию с потенциально опасными для врачей респираторами нельзя оценить однозначно, не имея в руках полного набора данных. Однако недопустимо игнорировать ряд фактов, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат филиала №1 Кировского района г. Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

«Во-первых, эксперты Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) заявляют лишь о возможном несоответствии подвергнутых изучению респираторов заявленным уровням защиты.

Во-вторых, их оценка опирается в первую очередь на данные относительно цен — критерия, который лишь косвенно отражает качество средств защиты и не является абсолютным.

Уровень цен на средства индивидуальной защиты (СИЗ) может падать ниже показателя себестоимости в случае использования производителем тактики демпинга, направленной на вытеснение конкурентов из конкретной ниши на рынке.

В-третьих, вызывает недоумение то, что исследованная продукция была названа несертифицированной лишь на основании данных о ее стоимости.

Выяснить, имеется ли у товара сертификат соответствия просто: достаточно обратиться к данным, содержащимся в соответствующем реестре на сайте Национальной системы аккредитации.

Наконец, следует помнить о том, что в данном случае может иметь место конфликт интересов между членами АСИЗ и производителем средств защиты, качество которых было поставлено под сомнение.

В этой ситуации очевидна необходимость, проверки ставших предметом спора средств индивидуальной защиты по базам реестра сертификатов соответствия и, при необходимости, повторного изучения данной продукции с позиции соответствия техническим регламентам», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить закупку потенциально опасных респираторов для медиков.

Читайте также: Генпрокуратуру РФ попросили проверить опасные для врачей респираторы