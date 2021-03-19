Киев, , 15:37 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского политтехнолога Михаила Шпира в посягательстве на территориальную целостность Украины, в нарушении равноправия граждан страны, а также в распространении коммунистической и нацистской символики. Об этом сообщила 19 марта пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что Шпир якобы ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к её ликвидации.

«В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в пророссийских СМИ и сообщениях в соцсетях он длительное время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, её государственные символы, язык, историю, героев и народ», — сказано в сообщении.

Политтехнолога также обвиняют в распространении мнения, что Украина находится под внешним управлением. Кроме того, он «целенаправленно прививал аудитории идею неполноценности Украины», выражал симпатию, в частности, к Советскому Союзу и к политике президента России Владимира Путина, сказано в сообщении.

В данный момент сотрудники СБУ ведут обыски в местах временного и фактического проживания обвиняемого в Киеве и Ивано-Франковске.

Напомним, ранее СБУ обвинила в «подрывной деятельности в интересах российских спецслужб» политического эксперта Юрия Дудкина.

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