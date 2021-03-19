Ярославль, , 15:32 — REGNUM Фрунзенский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летнего ярославца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM само преступление случилось 16 марта в одном из подъездом жилого дома на проспекте Фрунзе. 18 марта Следственный комитет сообщил об установлении подозреваемого и его задержании. Теперь ему избрана мер пресечения.

«Постановлением Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 19 марта 2021 года в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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