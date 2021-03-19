Москва, , 15:31 — REGNUM Денежно-кредитные условия в российской экономике, несмотря на повышение ключевой ставки, остаются мягкими. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Денежно-кредитные условия остаются мягкими. При этом доходности ОФЗ с момента прошлого заседания совета директоров по ключевой ставке выросли. На коротком конце кривой это произошло под влиянием ожиданий относительно более быстрых сроков и темпов возвращения денежно-кредитной политики к нейтральной», — заявила Набиуллина.

«На среднесрочной и долгосрочной доходности ОФЗ, в первую очередь, повлиял рост ставок на мировых финансовых рынках», — продолжила она.

При этом номинальные ставки по кредитам и депозитам существенно не изменилась, отметила она.

«Пока ключевая ставка не вернётся в нейтральный диапазон — а его мы по-прежнему оцениваем от 5% до 6%, — денежно-кредитные условия останутся мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растёт годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы», — указала Набиуллина.