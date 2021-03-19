Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чебоксарах прекратил приём пациентов с коронавирусом главный корпус БСМП. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии по итогам заседания оперативного штаба.

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В основном корпусе Больницы скорой медицинской помощи, которая была в эпицентре борьбы с коронавирусом, развернуто 275 коек. В настоящее время здесь лечатся 60 пациентов, госпитализация новых больных приостановлена.

В министерстве здравоохранения отмечают, что решение о возвращении в плановый режим работы будет приниматься в зависимости от поступления пациентов в стационары и нагрузки на другие учреждения. В настоящее время в Чувашии в десяти больницах развёрнуто 1195 ковидных коек.

Напомним, ранее в Чувашии прекратили работу ковидные стационары в городской больнице Новочебоксарска, также в Чебоксарской, Цивильской и Вурнарской центральных районных больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии всего лабораторно подтверждено 22 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 20 323 человек (или 91,3%), COVID-19 унёс жизни 793 пациентов.

Власти призывают жителей в марте и первой половине апреля, когда идёт сезонный рост заболеваемости инфекционными болезнями, особенно беречь своё здоровье, соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию, проветривать помещения и дезинфицировать руки.

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