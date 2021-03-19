Париж, , 15:29 — REGNUM Возобновить использования вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca во Франции рекомендовало Высшее управление здравоохранения страны (HAS). Об этом 19 марта сообщает французский журнал Capital.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

При этом отмечается, что этим препаратом будут прививать только людей старше 55 лет. Дело в том, что ранее были зафиксированы единичные случаи развития тромбозов у пациентов, привившихся этим препаратом. Это стало причиной приостановки использования AstraZeneca в ряде стран Евросоюза в качестве меры предосторожности.

Читайте также: EMA настаивает: польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски

При этом отмечается, что нарушения свертывания крови наблюдались только у людей младше 55 лет. В частности, во Франции были отмечены три подобных случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около пятнадцати стран Евросоюза приостановили использование вакцины в качестве меры предосторожности после сообщений о серьёзных побочных эффектах.

Известно, что Германия, Франция, Италия, Болгария или Словения с 19 марта возобновляют вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca, который был накануне объявлен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) «безопасным и эффективным».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Франции привьётся AstraZeneca, чтобы доказать её безопасность