Казань, , 15:49 — REGNUM В Татарии 2 апреля будет организована работа горячей линии по приему звонков по поводу призыва на военную службу. Ответят на вопросы жителей представители уполномоченного по правам человека в РТ и военного комиссариата РТ.

Призывники и их родители, желающие получить информацию о предстоящей военной службе, смогут обратиться по номеру телефона +7 (843)236−00−74 с 9:00 до 16:00 (мск). Также вопросы принимаются по WhatsApp по телефону: +7(939)345−37−50.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля в прививочных кабинетах поликлиник Иркутской области начали вакцинировать от COVID-19 призывников. Всего в связи с началом весенней призывной кампании 2021 года прививки поставят порядка трёх тысяч молодых людей призывного возраста. ⠀

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