Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил министром культуры, спорта и молодежи страны Тею Цулукиани. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что, согласно распоряжению премьер-министра, Цулукиани должна начать исполнять обязанности министра с 22 марта.

Этим же распоряжением Михаил Чхенкели, возглавлявший министерство образования, науки, культуры и спорта, назначен на пост главы министерства образования и науки.

Напомним, 16 марта депутаты парламента Грузии проголосовали за разделение министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

Стоит отметить, что Цулукиани с октября 2012 года по октябрь 2020 года была министром юстиции Грузии. Она подала в отставку, чтобы стать депутатом парламента и получила депутатский мандат в ходе парламентских выборов.

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