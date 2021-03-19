Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Греческих археологов намерены пригласить к участию в раскопках на территории музея-заповедника «Танаис» в Ростовской области. Об этом шла речь на встрече донского губернатора Василия Голубева с Чрезвычайным и Полномочным послом Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.

Международное сотрудничество может быть активизировано в экономике, сфере культуры и туризма. В ближайшее время намерения сторон будут отражены в дорожной карте, к разработке которой власти приступят в ближайшее время.

«Одна из наших задач — стимулировать контакты между бизнесом. Организовать бизнес-миссии — это наиболее короткий путь активизации отношений. Должны появиться очень конкретные шаги, потому что планы реальны», — резюмировал Голубев.

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