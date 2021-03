Таллин, , 15:37 — REGNUM Эстонский рэпер Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс) представил лимитированную коллекцию мерчандайза, созданную совместно с брендом Maison Margiela. Информация об этом появилась 18 марта в Instagram-аккаунте исполнителя.

https://www.instagram.com/p/CMkOnLCL0H-/

Продажа товаров стартовала 18 марта 2021 года в 19:00 МСК в интернет-магазине рэпера. Помимо привычных футболок и худи в коллекцию вошли «тапки-батоны», ковёр и лапша быстрого приготовления за €12.

ИА REGNUM напоминает, что Tommy Cash — эстонский рэп-исполнитель из Таллина. Томас участвовал в записи песни GIVE ME YOUR MONEY российской группы Little Big.

