Москва, , 15:27 — REGNUM Бюджетная политика России останется стимулирующей по многим параметрам и в 2021 году. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы ожидаем дальнейшего роста экономики, поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ. Бюджетная политика в течение 2021 года по-прежнему останется стимулирующей по сравнению с параметрами, установленными бюджетным правилом», — заявила Набиуллина.