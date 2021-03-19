Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM В различных отраслях экономики Казахстана планируется реализовать 819 проектов на общую сумму 17,6 трлн тенге ($42 млрд). Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на заседании инвестиционного штаба.

По его словам, указанные проекты планируется реализовать с 2021 по 2025 год в промышленности, строительстве, транспорте, недропользовании и оборонно-промышленном комплексе. Атамкулов отметил, что инвестиции в основной капитал установлены на уровне 6 трлн тенге ($14,3 млрд).

На заседании также выступил глава правления национальной компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. Он отметил, что компания реализует 57 инвестиционных проектов на сумму 58,1 трлн тенге ($138,7 млрд).

Ранее в правительстве Казахстане сообщили о создании инвестиционного рейтинга регионов.

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