Баку, , 15:31 — REGNUM Постановление, согласно которому особый карантинный режим, введенный в Азербайджане из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлевается до 1 июня, приняло правительство страны. Об этом 19 марта сообщил оперативный штаб при правительстве страны.

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«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлевается до 06:00 (05:00 мск) 1 июня 2021 года», — приводит сообщение штаба портал Oxu.az.

Отметим, на сегодняшний день в Азербайджане за весь период пандемии выявили в общей сложности свыше 244 303 носителя коронавируса при 3325 скончавшихся от COVID-19.