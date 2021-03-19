Мадрид, , 15:25 — REGNUM Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca 24 марта. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Данный шаг был согласован 18 марта на Межтерриториальном совете — третьем на этой неделе — после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) за несколько часов до этого пришло к выводу, что применение вакцины «безопасно и эффективно». Хотя комитет по фармаконадзору этого органа не мог исключить роль этой вакцины примерно в тридцати тромбоэмболических событиях, он дал зеленый свет ее использованию, потому что «ее преимущества перевешивают риски». Сразу после этого Министерство здравоохранения созвало чрезвычайный Межтерриториальный совет, чтобы без дальнейших задержек возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Однако необходимо будет переопределить группы, которые его получат. На пресс-конференции директор Испанского агентства лекарственных средств (AEMPS) Мария Хесус Ламас объяснила, что случаи тромбов «вызывают беспокойство по трем причинам»: «Во-первых, потому что это может быть новая неблагоприятная реакция. Во-вторых, пострадали в основном женщины моложе 55 лет. И в-третьих, потому что необходимо продолжить расследование, есть ли причинно-следственная связь между этими проблемами свертывания крови и вакцинацией».

Ламас пояснила, что технический паспорт этого препарата будет изменен, чтобы предупредить о возможных тромбоэмболических случаях «особенно у 55-летних женщин», хотя она отметила, что «невозможно определить, что они подвержены более высокому риску, потому что это группа, которая получила больше всего этой вакцины, и ее количество может быть слишком большим». Также будут указаны симптомы, которые могут предупредить о возможном случае тромбоза. «Симптомы, на которые следует обращать внимание, — это постоянная головная боль, которая усиливается при изменении положения или в положении лежа и может сопровождаться нечеткостью зрения, также в числе симптомов — боли в животе, внезапные отеки в ногах и руках, боль в груди и одышка». Директор AEMPS подтвердила, что все побочные эффекты будут продолжать изучаться и что информация будет передана другим странам для определения фактического воздействия AstraZeneca на организм.