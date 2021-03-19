Москва, , 15:25 — REGNUM В России потребительский спрос успешно растёт начиная с конца 2020 года. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Потребительский спрос перешёл к устойчивому росту с конца 2020 года. Увеличивается спрос на товары длительного пользования, улучшение населением жилищных условий подстёгивает спрос на сопутствующие товары: инструменты, стройматериалы, мебель, бытовую технику», — заявила Набиуллина.

«Сохраняется высокий спрос на автомобили. Всё это оказывает поддержку выпуску в соответствующих отраслях. Во многих он уже восстановился или даже превысил допандемический уровень», — указала она.

Это, по её словам, в полной мере относится к производству мебели и бытовой техники, одежды, ткани, а также удобрений, лако-красочных материалов, сельхозтехники, электрообрудования.

Продолжается и восстановление наиболее пострадавших от пандемии секторов, в частности, в сфере услуг.