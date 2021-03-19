Самара, , 15:26 — REGNUM Женщину заподозрили в убийстве своей дочери в Самарской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 17 марта текущего года подозреваемая убила свою шестилетнюю дочь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего ребенка. Подозреваемая находится под стражей.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области осудили женщину за истязание дочери.