Минск, , 15:30 — REGNUM Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции страны Светланы Тихановской рассчитывает на проведение до конца года новых президентских выборов. Об этом советник Тихановской Франак Вячорка заявил 19 марта на онлайн-пресс-конференции.

Накануне Тихановская объявила о запуске онлайн-голосования по началу переговоров с руководством Белоруссии. Первые результаты голосования ожидаются к 25 марта.

По мнению офиса политика, отметил Вячорка, переговоры должны начаться в мае, а до этого должны пройти различные консультации и экспертные встречи, в том числе с представителями потенциальных посредников. В их числе Вячорка назвал и представителей РФ.

«Нам важно, чтобы с момента достижения договоренностей до проведения выборов прошло насколько возможно короткое время. Наша цель — это выборы в этом году», — подчеркнул представитель Тихановской.

Как сообщало ИА REGNUM, Тихановская призвала белорусских граждан разрешить кризис в стране мирным путем через переговоры при международном посредничестве.

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