Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM На дорогах Ростова-на-Дону из-за сильного тумана резко снизится видимость. Об этом горожан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС 19 марта.

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Синоптики прогнозируют туман в ближайшие три дня — с 20 по 22 марта. Плотный туман накроет город-миллионник в ночные и утренние часы.

Согласно статистике, в условиях непогоды происходит рост числа ДТП. В связи с этим водителей и пешеходов призывают к особой внимательности и осторожности.