Чебоксары, , 15:19 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также подтверждены новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 19 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 45.

Вылечились 20 323 человек, доля выздоровевших составила 91,3%. За последние сутки победили болезнь 42 пациента. В настоящее время от COVID-19 лечатся 793 пациента.

Также в Чувашии умерли от COVID-19 ещё пять человек. Всего с начала пандемии скончался 1141 пациент с коронавирусом.

Отметим, что 19 марта на заседании регионально оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев предупредил, что в марте, когда традиционно идёт рост заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями, «ситуация может быстро» измениться «в худшую сторону», призвав жителей не расслабляться и соблюдать меры безопасности: носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, дезинфицировать руки.