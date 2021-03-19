Ньон, Швейцария, , 15:18 — REGNUM В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария) 19 марта прошла жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Пары соперников на этой стадии турнира выглядят следующим образом:

«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)

«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Вильярреал» (Испания).

Первые матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 8 апреля, ответные пройдут 15 апреля.

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