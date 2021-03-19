Москва, , 15:18 — REGNUM Предпосылок для снижения роста цен на новостройки в Москве нет, даже после отмены льготной ипотеки, уверен генеральный директор АО «БОН ИНВЕСТИЦИИ» Энвер Эгиев. Об этом он сегодня, 19 марта, заявил ИА REGNUM.

По его мнению, вполне вероятен резкий скачок продаж по старым условиям. «Поверьте, отмена льготной ипотеки никак не станет драйвером для снижения роста цен. Да, спрос стабилизируется, ожидать резкого прекращения предложения также не стоит. Рост спроса осенью-зимой нас всех впечатлил, люди стали активно инвестировать в недвижимость. После отмены льготных условий мы снова будем фиксировать спрос, так как сами девелоперы уже сейчас могут предложить довольно интересные льготные программы», — отметил эксперт.

Средняя цена на новостройку комфорт-класса в начале 2021 года выросла на 20% по сравнению с 2019 годом. «Да, летом цены на новостройки могут выйти на плато, но рассчитывать на снижение цен не стоит. Середина 2020 года вызвала небольшой застой у застройщиков, однако объемы жилья были заявлены и мы видим, как они реализуются после отмены карантинных мер. Так что запас прочности даже при отмене льготной ипотеки у застройщиков есть», — пояснил Эгиев.

Он обратил внимание, что сохраняется тренд на снижение метража. «Тут стоит сказать о вторичном рынке жилья, где предложения по метражу часто выгоднее — интерес к сделкам в этом сегменте растет. Тем более что у застройщиков много головной боли — ослабление рубля, удорожание строительных материалов, топлива и, как следствие, увеличение цены за квадратный метр. Конечно, девелоперы, застройщики и банки не намерены терять объем продаж и, вероятнее всего, будут стимулировать спрос интересными, разнообразными предложениями. Возможно, мы увидим новые форматы самого жилья и способы его приобретения. В любом случае мы видим, как государство заинтересовано в поддержании экономики через строительный сектор, который подтягивает сюда и ряд смежных отраслей промышленности, а также через рабочие предложения по льготам для населения — в ряде регионов условия по льготной ипотеке сохранились», — добавил эксперт.