Анкара, , 15:18 — REGNUM Вооружённые силы Сирии ответственны за ракетный обстрел турецкой провинции Килис. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 марта журналистам.

Он подчеркнул, что выпущенные сирийским «режимом» ракеты накануне упали на Килис. Турция, как и должна была, произвела ответный огонь. Об инциденте уведомлена Россия, пострадавших нет.

«Эти атаки неприемлемы, на них мы отвечали и будем отвечать с многократной силой», — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта пустынный район в турецкой провинции Килис подвергся, как заявили военные Турции, ракетной атаке со стороны Сирии.

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