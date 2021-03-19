Кемерово, 19 марта 2021, 15:17 — REGNUM Жителей Кемерова предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Соответствующая информация появилась на сайте региональной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Предприятиям города рекомендовали сократить выбросы с 18:00 (время местное) сегодня, 19 марта, до 18:00 20 марта.