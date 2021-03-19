Москва, , 15:17 — REGNUM

Стартовал третий этап программы туристического кешбэка. С первого дня ее действия ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация «Турпомощь» и НПС «Мир» организовали консультирование российских туристов по условиям проведения программы и порядку выплаты компенсаций. Позвонив по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11 , в круглосуточном режиме можно получить самую актуальную информацию о программе поддержки внутреннего туризма.

«Наша цель — сделать путешествия важной составляющей образа жизни россиян. Для этого мы разработали комплекс мер поддержки как жителей страны, так и инвесторов. Программа кешбэка — часть из них. Все инструменты будут погружены в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Хотел бы отдельно поблагодарить ОНФ, который помогает нам получить качественную обратную связь от граждан по многим вопросам, в том числе по услуге «туристический кешбэк». Это дает нам возможность своевременно принимать и корректировать управленческие решения на благо людей», — отметил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Работа горячей линии по вопросам туристического кешбэка — часть масштабного проекта. За год существования общероссийской круглосуточной горячей линии #МыВместе, организованной Народным фронтом и Фондом Росконгресс, принято почти 3,8 млн звонков.

«По очевидным причинам за прошедший год горячая линия стала одним из главных наших инструментов в общении с населением. Получать обратную связь, учитывать мнения людей, слышать, что волнует россиян, помогать в сложных и новых вопросах — самое важное для ОНФ. Горячая линия продолжает свою работу и расширяет функционал. И тот факт, что операторы горячей линии консультируют туристов по программе кешбэка, просто стал логичным продолжением ее работы», — отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами круглосуточной горячей линии #МыВместе выступили Общероссийский народный фронт, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», платформа DOBRO.RU. Проект горячей линии стал единым центром поддержки и помощи людям. Партнерам проекта удалось организовать бесперебойную работу 24 часа в сутки. В пиковые дни нагрузки операторы принимали более 10 тысяч звонков в день.