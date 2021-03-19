Белград, , 15:17 — REGNUM Общественные деятели в Сербии обратились к правительству страны с требованием остановить обсуждение и принятие закона о гендерном равноправии. Также они призвали общество и традиционные религиозные сообщества отреагировать на проект закона, чтобы «защитить право на свободу и будущее народа».

Авторы обращения считают, что права людей, которые состоят в однополых отношениях, можно урегулировать в рамках нескольких действующих законов, и что в принятии отдельного документа необходимости нет, передает издание Politika.

Они также напомнили, что ранее Секретариат по законодательной деятельности правительства Сербии постановил, что категории «гендера» нет в конституции страны, и поэтому проект закона был переименован в Закон о правах женщин и мужчин. Тем временем, полагают общественные деятели, в Сербии уже существует хороший Закон о равноправии полов.

Одним из подписантов обращения является известный кинорежиссер Эмир Кустурица.

Напомним, что закон о гендерном равноправии является одним из тех документов, которые Сербия должна принять, чтобы привести свое законодательство в соответствие с законодательством ЕС.