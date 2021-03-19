Москва, , 15:17 — REGNUM В России необходимо снизить инфляционные ожидания, чтобы не допустить реального роста цен в ближайшем будущем. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы видим, что инфляционные ожидания населения, хотя и снизились по сравнению с декабрьским пиком, сейчас остаются выше допандемических уровней. Чтобы не допустить раскручивания инфляции, требуется скорейшего снижения инфляционных ожиданий», — заявила Набиуллина.

В целом баланс факторов сместился в сторону проинфляционных.