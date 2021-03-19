Токио, , 15:22 — REGNUM Розничные цены на бензин в Японии растут 16 недель подряд. Об этом сообщается на сайте Агентства природных ресурсов и энергетики Японии.

По состоянию на 15 марта текущего года средняя стоимость литра бензина regular (аналог АИ-90) в Японии составляла 147,3 иены (около 100 рублей), что на 1,2 иены больше, чем на предшествующей неделе. При этом в декабре этот бензин стоил менее 130 иен.

Аналог АИ-100 в Японии сейчас стоит 158,2 иены (порядка 107 рублей) за литр, а дизельное топливо — 127,5 иены (около 86 рублей) за литр. При этом в Японии в 2012—2014 гг. розничные цены на бензин regular были гораздо выше — 160 иен за литр. Так, пока стоимость бензина в Японии не превысила свой исторический максимум.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ сообщил, что в столице Японии уже к 2030 году планируется полностью запретить продажи новых машин, работающих только на бензине или дизельном топливе.

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