Куала-Лумпур, , 15:15 — REGNUM Правительство Малайзии глубоко сожалеет о решении Северной Кореи разорвать дипломатические отношения, сообщает Sindonews.

В Малайзии заявили, что этот шаг был враждебным и неконструктивным.

Правительство Малайзии заявляет, что оно всегда считало Северную Корею своим партнером и продолжало поддерживать КНДР в трудные времена.

«В данном случае одностороннее решение Северной Кореи явно необоснованно, несоразмерно и, конечно, мешает продвижению мира, стабильности и процветания в нашем регионе», — заявили в МИД Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией, обвинив Куала-Лумпур в незаконной выдаче американским властям гражданина КНДР.

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