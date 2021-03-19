Москва, , 15:14 — REGNUM Тенденция снижения выпускников российских школ, желающих получить высшее образование, является закономерной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков

«Расходы, которые семьям приходится нести для поступления детей в вузы неуклонно растут, в то же время реальные располагаемые доходы населения снижаются.

При этом, даже в случае поступления на бюджет, семьям приходится нести значительные траты на содержание студента, а зачастую еще и значительные неформальные расходы.

В то же время, всё четче прослеживается перепроизводство молодых специалистов с высшим образованием, в результате чего выпускникам вузов все труднее найти работу. Да и многим людям старшего поколения приходится работать не по специальности.

Сегодня технологии развиваются настолько быстро, что знания, полученные в вузе, к моменту окончания уже устаревают. Уходят в прошлое многие специальности, а тем временем появляются новые, на которые приходится учиться с нуля.

Одновременно наблюдается дефицит представителей ряда рабочих специальностей и технических специалистов со средним образованием.

На этом фоне отказ от получения высшего образования для многих семей, детям которых обучение по постоянно изменяющимся требованиям дается с трудом, носит рациональный характер. Да и сами представители молодежи уже не испытывают такого пиетета к вузовским дипломам.

Думаю, система образования будет трансформироваться в сторону многоступенчатого процесса получения специальности и переподготовки, оплату которых будет брать на себя бизнес, направляющий на обучение тех людей, которые уже имеют опыт и личностные качества которых устраивают нанимателей.

Классическое же высшее образование, как бы это нас ни огорчало, будет уделом выходцев из семей с высоким достатком, а также тех, чьи способности или связи семьи позволят получить образование на бюджетной основе или за счет стипендионных фондов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля родителей в России, желающих отдать детей на учёбу в вуз, за десять лет сократилась вдвое с 80% до 42%.

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