Сальск, Ростовская область, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами нежилого здания в Сальске. К месту происшествия прибыл автокран, с помощью которого ведётся разбор завалов.

Место обрушения в Сальске ГУ МЧС России по Ростовской области

ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло в переулке Морской. Здесь расположено двухэтажное здание, которое уже не эксплуатируется. По некоторым данным, в момент обрушения несущей стены в непосредственной близости находились два человека.

На месте работают спасатели.

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