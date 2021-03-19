Сальск, Ростовская область, 19 марта, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами нежилого здания в Сальске. К месту происшествия прибыл автокран, с помощью которого ведётся разбор завалов.

ГУ МЧС России по Ростовской области Место обрушения в Сальске

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ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло в переулке Морской. Здесь расположено двухэтажное здание, которое уже не эксплуатируется. По некоторым данным, в момент обрушения несущей стены в непосредственной близости находились два человека.

На месте работают спасатели.