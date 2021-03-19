Порденоне, , 15:18 — REGNUM В ходе военных учений в итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял куриную ферму. Об этом 19 марта сообщает издание il Fatto Quotidiano.

Уточняется, что танк произвел обстрел фермы 17 марта, однако ее владельцы заметили повреждения только на следующее утро, когда вышли на работу и обнаружили мертвых кур и обрушенные стены фермы.

Также отмечается, что прокуратура Порденоне начала расследование данного происшествия, а следователи наложили арест на четыре танка, принимавших участие в военных учениях. При этом в ходе расследования военным придется объяснять, почему танки вели огонь в сторону населенного пункта, хотя место для ведения стрельбы находилось в противоположном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли второй постоянной морской группировки НАТО (SNMG2) и суда береговой пограничной полиции МВД Грузии провели в Чёрном совместные учения.