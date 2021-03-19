Москва, , 15:13 — REGNUM Законопроект, устанавливающий обязательное проведение медико-психологической оценки нагрузки на детей и влияния современных технологий, разрабатывают в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Дистанционное образование Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Предлагаю законодательно установить обязательное проведение медико-психологической оценки нагрузки на детей и влияния современных технологий в рамках педагогической экспертизы единых образовательных программ… В ближайшее время мы выйдем на внесение данной законодательной инициативы», — заявила Яровая.

Парламентариев беспокоит серьезный рост заболеваний у детей органов зрения и органов пищеварения.

«Что касается психологической нагрузки, полагаю, что педагогическая экспертиза должна быть дополнена включением медико-психологических критериев для того, чтобы было понятно, как новые методы и формы обучения влияют на здоровье ребенка», — отметила депутат.

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