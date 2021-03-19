Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Следователи министерства внутренних дел Грузии возбудили уголовное дело в связи со смертью 27-летней медсестры, которая впала в кому после того, как ей вкололи вакцину от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, расследование ведётся по статье 116 УК Грузии «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, которая она предусматривает — четыре года лишения свободы.

Как сообщает телеканал «Мтавари архи», в больнице «Имеди» в Ахалцихе, где медсестре сделали прививку, начали работать правоохранители.

Напомним, в грузинском Ахалцихе 18 марта медсестра впала в кому после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. Женщину срочно отправили в столичную клинику. 19 марта она скончалась. По предварительной версии, причиной осложнения стала острая аллергическая реакция.

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