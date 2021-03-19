Москва, , 15:13 — REGNUM Восстановление предложения в экономике России требует больше времени, чем восстановление спроса. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени», — заявила Набиуллина.

«Нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учётом локально сохраняющихся ограничений: предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объёмы выпуска», — пояснила она.

По её словам, наглядным примером в этом отношении служит сектор внутреннего туризма.

«Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах», — отметила Набиуллина.